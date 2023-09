University Games (Universiade)-Sieger übertragen ihre sportliche Leidenschaft auf die Asienspiele im ostchinesischen Deqing

Deqing, China (ots/PRNewswire) -„Ich habe mich darauf gefreut, den Mogan-Berg zu besuchen, der von der New York Times als einer der 45 besten Reiseziele der Welt bezeichnet wurde", sagte Wen Jiayi, Goldmedaillengewinnerin im Ruder-Achter der Frauen bei den 31. University Games (Summer Universiade) im südwestchinesischen Chengdu.„Sehen heißt glauben", sagte Wen.Vor der Eröffnung der Asienspiele in Hangzhou, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Zhejiang, besuchten Wen und andere Athleten, die gerade Medaillen bei den 31. University Games (Summer Universiade) gewonnen hatten, die Stadt Deqing in Zhejiang, wie das Informationsbüro des Kreises Deqing mitteilte.Ihr Teamleiter ist Xu Yaping, Weltmeister im Kanufahren und Dozent an der Zhejiang University. Sie sind hierher gekommen, um ihre Freude und ihre Erfahrungen, sich sportlich zu betätigen, mit anderen zu teilen und die Vorbereitungen der schönen Stadt, die den 3X3-Basketballwettbewerb der Asienspiele ausrichten wird, zu unterstützen.Neben den Athleten nahm auch eine Gruppe hochrangiger internationaler Sportmedienreporter und -redakteure, die über die Asienspiele berichten werden, an dem Besuch teil. Diese erfahrenen Medienprofis besichtigten die aufstrebende, sportlich geprägte Stadt mit Blick auf hohe Standards.Im Einklang mit der Nachfrage nach Freiwilligendiensten in den Austragungsstädten der Asienspiele hat Deqing den Aufbau einer praktischen Gemeinschaft abgeschlossen, die innerhalb von 15 Minuten Freiwilligendienste auf Abruf anbieten kann. Insgesamt 22 Servicestationen für Freiwillige wurden in Schlüsselbereichen wie wichtigen Wettkampfstätten, Verkehrsknotenpunkten und landschaftlich reizvollen Orten eingerichtet, um zeitnahe Dienste wie Notfallrettung und Verkehrsregelung anzubieten.„Im Zuge des Countdowns bis zur Eröffnung der Asienspiele haben wir die University Games (Universiade)-Athleten sowie chinesische und ausländische Medienvertreter zu einem Besuch nach Deqing eingeladen. Ihre internationale Wettkampferfahrung soll uns helfen, die Schwachstellen in der Servicearbeit für die Asienspiele zu finden", so ein lokaler Verantwortlicher für den Veranstaltungsbetrieb.Das 3X3-Basketballspiel der Asienspiele wird in der ersten permanenten 3X3-Basketballhalle der Welt ausgetragen. Sie liegt am wunderschönen Fengqi See, gegenüber der Deqing Geographic Information Town, die ein neues Wahrzeichen der malerischen Stadt sein wird.Der Boden des Stadions ist mit dem SES-Gummibodensystem ausgestattet, das den Standards internationaler Veranstaltungen entspricht. Im Stadion sind 20 leistungsstarke Lautsprecher installiert, die für einen klaren Klang, ein gleichmäßiges Klangfeld und eine einheitliche Wiedergabe von Ton und Bild sorgen. Insgesamt 82 Sets spezieller energiesparender LED-Beleuchtung für Sportstätten sind ebenfalls vorhanden, um den Anforderungen von Live-Übertragungen gerecht zu werden und das Zuschauererlebnis zu verbessern.Alan George Adams ist ein erfahrener Sportreporter und -redakteur, der über acht olympische und winterolympische Wettkämpfe berichtet hat, von den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Er schreibt für die USA Today, die New York Times und andere international renommierte Zeitschriften und wird auch als offizieller Nachrichtenredakteur für die Asienspiele in Hangzhou fungieren.„Nach dem, was ich gesehen habe, hat das Gespräch mit dem Medien-Manager des Veranstaltungsorts gezeigt, dass Deqing gut vorbereitet ist. Der Pressesprecher des Veranstaltungsorts zeigte mir, wo die Mix-Zone ist und wo die Leute hingehen können. Sie haben alles vorbereitet, es wird ein sehr guter Veranstaltungsort und eine sehr aufregende Zeit werden", sagte Adams.Nach den Asienspielen wird das gesamte Sportzentrum zu einer städtischen Ausstellungshalle, einem Aktivitätszentrum für junge Menschen, einem Sportkomplex und einigen kommerziellen Einrichtungen umgebaut. Das Dach des Veranstaltungsortes wird ein öffentlicher Sportpark und ein kulturelles Erbe der Asienspiele sein.„Deqing wird sich auch in Zukunft bemühen, das Stadion zu einem der erstklassigen 3X3-Basketballstadien des Landes und sogar der Welt zu machen", sagte ein örtlicher Funktionär.Die Stadt wird mehr internationale Veranstaltungen ausrichten, die Sportindustrie aufwerten und die tiefe Integration der Sportindustrie mit Deqings charakteristischen Industrien wie der wissenschaftlich-technischen Innovation in der geografischen Informationsstadt und dem Kulturtourismus im Mogan-Gebirge fördern, so der Funktionär weiter.„Am Fuße des Mogan-Bergs spürte ich den humanistischen Charme der Kultur von Deqing. Ich war tief beeindruckt von Deqings internationalem Stil und seiner dynamischen Entwicklung", sagte Xu Yaping.