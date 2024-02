University Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Aktuell beträgt der RSI der University -Ann Arbor Mi-Aktie über die letzten 7 Tage 77, was bedeutet, dass das Wertpapier als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch über die letzten 25 Handelstage ist der RSI weniger volatil und beträgt 78,24, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die University -Ann Arbor Mi insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

In Bezug auf Dividenden schneidet die University -Ann Arbor Mi mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,85 %) schlechter ab. Diese Differenz von 138,85 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hingegen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber University -Ann Arbor Mi eingestellt waren. Sowohl die Diskussion als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die University -Ann Arbor Mi eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der University -Ann Arbor Mi derzeit auf 14,33 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,78 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 14,74 USD, was zu einer Abwertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die University -Ann Arbor Mi daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".