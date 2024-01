University Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die University -Ann Arbor Mi-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 138,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die University -Ann Arbor Mi-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 14,51 USD in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 15 USD, was einer Abweichung von +3,38 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, weshalb auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die University -Ann Arbor Mi-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 37,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 9,68 aufweist und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Des Weiteren wurden auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger betrachtet. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um die University -Ann Arbor Mi-Aktie in den vergangenen Tagen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung. Daher wird die University -Ann Arbor Mi-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.