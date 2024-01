Universe Printshop Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Universe Printshop-Aktie weist aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche ergibt sich eine Differenz von -10,52 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Universe Printshop-Aktie am letzten Handelstag bei 0.135 HKD lag, was einem Unterschied von +12,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Universe Printshop-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,15 Prozent, was eine Unterperformance von -25,64 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 29,2 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.