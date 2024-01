Universe Printshop Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den letzten Wochen gab es bei Universe Printshop keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Universe Printshop liegt derzeit bei 60,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,37, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Universe Printshop daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Universe Printshop in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -25,25 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie 29,15 Prozent unter dem Wert. Daher erhält Universe Printshop in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der 200-Tage-Durchschnitt und der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, daher wird die Universe Printshop-Aktie auch aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Universe Printshop also in allen Kategorien ein "Neutral"-Rating.