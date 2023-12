Universal Technical Institute Aktie: Was macht der Markt?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Universal Technical Institute liegt bei 29,65, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig und wird daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "gut" eingestuft. Im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt der Abstand 39 Prozent.

Die Dividendenrendite von Universal Technical Institute liegt derzeit bei 0 Prozent, was ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung, was zu einer "neutralen" Bewertung in diesem Bereich führt. Ebenso verhält es sich mit der Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Aktie von Universal Technical Institute ist insgesamt "gut", basierend auf 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Obwohl es in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 9,67 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -18,63 Prozent führt und somit eine "schlechte" Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher von Analysten als "neutral" bewertet.