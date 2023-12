Universal Store Holdings Ltd Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Universal Store liegt der RSI7 aktuell bei 27,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Universal Store weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für das Universal Store-Wertpapier führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Universal Store vermitteln ein positives Stimmungsbild bei den Anlegern. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +6,12 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Universal Store-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +15,99 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt und somit eine insgesamt positive Charttechnik für das Unternehmen ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Zusammenfassend zeigt die technische Analyse ein überwiegend positives Bild für das Universal Store-Wertpapier, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.