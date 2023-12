Universal Store Holdings Ltd Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Universal Store-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 3,72 AUD gehandelt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 4,18 AUD verzeichnet, was einem Unterschied von +12,37 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 3,54 AUD über dem gleitenden Durchschnitt (+18,08 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Universal Store überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden.

Die Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergibt eine "Neutral"-Bewertung für Universal Store, da in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 32,89 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Universal Store basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die Universal Store-Aktie in der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung, während das Anleger-Sentiment und der RSI zu einer "Neutral"-Bewertung führen.