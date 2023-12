Universal Store Holdings Ltd Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten zwei Wochen wurde Universal Store von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 21,9 Punkte, was bedeutet, dass Universal Store momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 32,71, was darauf hinweist, dass Universal Store weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Universal Store-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 3,74 AUD betrug. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,11 AUD, was einer Steigerung von 9,89 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, weshalb auch hier jeweils eine "Gut"-Bewertung erfolgt.

Insgesamt erhält Universal Store also eine "Gut"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch in der technischen Analyse.