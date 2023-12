Universal Stainless, Alloy Products Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Samsara":

Universal Stainless & Alloy Products - Aktienanalyse

Die Aktie von Universal Stainless & Alloy Products hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine schlechte Bewertung für Universal Stainless & Alloy Products.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Aktie von Universal Stainless & Alloy Products eine starke Performance gezeigt. In den letzten 12 Monaten stieg der Aktienkurs um 140,23 Prozent, was einer Outperformance von +126 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors hat das Unternehmen mit einer Rendite von 14,23 Prozent deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Universal Stainless & Alloy Products-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,54 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,94 USD liegt somit deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie aufgrund des positiven Abstands zum gleitenden Durchschnitt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Universal Stainless & Alloy Products-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterverkaufte Werte an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer neutralen Bewertung nach RSI-Analyse.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für Universal Stainless & Alloy Products basierend auf der Aktienperformance und der technischen Analyse, während die Stimmungs- und RSI-Analyse zu neutralen Bewertungen führen.