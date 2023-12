Universal Security Instruments wird immer uninteressanter …

Universal Security Instruments wird im Vergleich zum Durchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,43, was einem Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,93 entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Universal Security Instruments eingestellt waren. Es gab zwei positive und sieben negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Universal Security Instruments daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Universal Security Instruments in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Universal Security Instruments im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,01 Prozent erzielt, was 19,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -6,2 Prozent, wobei Universal Security Instruments aktuell 15,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.