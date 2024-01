Universal Security Instruments Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Universal Security Instruments befindet sich derzeit in einer negativen Position, basierend auf der technischen Analyse. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 1,76 USD, was einem Abstand von -29,32 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 2,49 USD entspricht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,8 USD, was einer Differenz von -37,14 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Universal Security Instruments wird hingegen positiv bewertet, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegend positiven Themen, die in den vergangenen Tagen angesprochen wurden, führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung "Gut" ist.

In Bezug auf die Dividende weist die Universal Security Instruments eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 11546,47 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Fundamental betrachtet weist die Universal Security Instruments ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,08 als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.