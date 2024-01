Universal Security Instruments Aktie: So nicht zu erwarten!

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage bei Universal Security Instruments festgestellt werden, was zu einer besseren Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz bleibt jedoch unverändert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 9,43 Euro, was im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche eine deutliche Unterbewertung darstellt. In Bezug auf die Aktienrendite hat Universal Security Instruments im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,01 Prozent erzielt, was 33,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Universal Security Instruments bei 1,61 USD liegt, was eine negative Entfernung von -35,08 Prozent vom GD200 (2,48 USD) darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 2,58 USD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -37,6 Prozent beträgt. Somit ergibt sich unter dem Strich eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs von Universal Security Instruments, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.