Universal Security Instruments Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Universal Security Instruments verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,01 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -0,65 Prozent, was einer Underperformance von -21,37 Prozent für Universal Security Instruments entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 9,27 Prozent, wobei Universal Security Instruments 31,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Universal Security Instruments eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung gezeigt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Universal Security Instruments 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Unterbewertung darstellt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Universal Security Instruments derzeit bei 2,5 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1,69 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -32,4 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -41,52 Prozent eine negative Entwicklung auf, was zur Gesamtbewertung "Schlecht" führt.