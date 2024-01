Universal Security Instruments Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Universal Security Instruments schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,47 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 11546,47 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragslage und der Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Universal Security Instruments als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 62,22, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 63,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Universal Security Instruments bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,08 für Elektronische Geräte und Komponenten deutlich niedriger ist. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen wider, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".