Universal Security Instruments Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die aktuelle Kauf- oder Verkaufssituation eines Wertpapiers zu beurteilen. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Bei Universal Security Instruments wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 42,68 Punkte festgelegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Hingegen zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis eine überkaufte Situation an und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt Universal Security Instruments derzeit bei 9, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche als unterbewertet gilt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte Universal Security Instruments in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,01 Prozent, was im Vergleich zur Branche der "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Underperformance von -20,02 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 28,2 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen wenig Veränderung, jedoch eine gestiegene Aktivität der Marktteilnehmer für die Aktie. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.