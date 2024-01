Universal Music Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage für Anleger in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Insbesondere wurden negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Universal Music verstärkt diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuten jedoch auf einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen hin. Konkret gab es 5 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Universal Music mittlerweile auf 22,46 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 25,81 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,92 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 24,55 EUR, was einen Abstand von +5,13 Prozent bedeutet und daher ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz geben präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen konnte bei Universal Music eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz führt zu einem positiven Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Universal Music-Aktie beträgt aktuell 72, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Universal Music.