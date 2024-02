Universal Medical, Technical Advisory Services Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Stimmung der Anleger bei Genertec Universal Medical ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Insgesamt wurden in dieser Zeit vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Titels führte.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genertec Universal Medical mit einem Wert von 3,66 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 25,76. Dadurch wird der Titel als unterbewertet eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 28,89 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 51,08, was bedeutet, dass Genertec Universal Medical weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Genertec Universal Medical mit 8,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,98 Prozent. Dadurch erhält die Aktie eine positive Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt wird Genertec Universal Medical anhand dieser Analysen als "Gut" bewertet.