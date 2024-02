Universal Logistics Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse der Universal Logistics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 27,46 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 33,6 USD liegt, was einer Abweichung von +22,36 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (29,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+15,5 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Universal Logistics-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Universal Logistics aktuell mit einem Wert von 17,44 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Universal Logistics wird aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs, das aktuell bei 1 liegt, von unseren Analysten negativ bewertet. Die Differenz von -3,6 Prozent zum Branchendurchschnitt führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Universal Logistics-Aktie hinsichtlich der technischen Analyse und Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

