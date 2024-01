Universal Logistics Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Universal Logistics beträgt derzeit 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,83 für "Straße und Schiene" unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Universal Logistics-Aktie ein Durchschnitt von 27,11 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 28,26 USD, was einer Differenz von +4,24 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 25,45 USD, was einer Differenz von +11,04 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Universal Logistics liegt derzeit bei 1,69 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,94 % für "Straße und Schiene" liegt. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine verschiedenartige Bewertung für die Universal Logistics-Aktie, basierend auf verschiedenen Kriterien. Während sie aus fundamentaler und technischer Sicht gut abschneidet, ist die Dividendenrendite und das Sentiment in den sozialen Medien eher schlecht bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Universal Logistics-Analyse vom 10.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Universal Logistics jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Universal Logistics-Analyse.

Universal Logistics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...