Universal Logistics Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Logistikdienstleister Universal Logistics schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Straße und Schiene. Mit einer Differenz von 3,47 Prozentpunkten (1,69 % gegenüber 5,16 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,02 Euro für jeden Euro Gewinn von Universal Logistics zahlt. Dies ist 74 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Straße und Schiene" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 27. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Universal Logistics derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 27,06 USD, während der Kurs der Aktie (27,9 USD) um +3,1 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 24,67 USD, was einer Abweichung von +13,09 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Universal Logistics. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.