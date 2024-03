Universal Insurance Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral angesehen werden. Der RSI der Universal Insurance liegt bei 75,17, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 34,88 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung als "Schlecht" für die Universal Insurance.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Universal Insurance bei 15,46 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 19,61 USD liegt und somit einen Abstand von +26,84 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 17,22 USD, was einer Differenz von +13,88 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Universal Insurance veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vorwiegend mit positiven Themen rund um Universal Insurance, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Universal Insurance insgesamt 1 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 20 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 1,99 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Universal Insurance somit eine "Gut"-Bewertung.