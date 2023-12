Universal Insurance Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Dividendenrendite von Universal Insurance beträgt derzeit 4,54 Prozent, was 1,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher positiv. In technischer Hinsicht wird die Universal Insurance als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Aktienkurs um 3,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 15,68 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 15,71 USD, was einer Abweichung von +3,37 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Einstufung als "Neutral". Langfristig betrachtet, wird die Aktie von Universal Insurance von Analysten als "Gut" bewertet, mit einem erwarteten Kursziel von 20 USD, was einer Erwartung von 23,15 Prozent entspricht. Im Branchenvergleich liegt Universal Insurance mit einer Rendite von 58,66 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" und der "Versicherung"-Branche mit einer Rendite von 27,07 Prozent. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Universal Insurance-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Universal Insurance jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Universal Insurance-Analyse.

Universal Insurance: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...