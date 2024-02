Universal Ibogaine Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Universal Ibogaine zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 0,01 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,015 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +50 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,01 CAD, was die Aktie auch hier mit einem Abstand von +50 Prozent als "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Universal Ibogaine gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei das Stimmungsbarometer an vier Tagen in die negative Richtung zeigte. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Universal Ibogaine ausgetauscht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI von 50 wird die Universal Ibogaine als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,5 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".