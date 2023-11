Universal Ibogaine Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Sentiment und Buzz: Wie sich die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz rund um eine Aktie in den sozialen Medien entwickeln, kann wichtige Informationen über das aktuelle Bild der Aktie liefern. Bei der Universal Ibogaine haben sich in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild gezeigt. Daher bewertet das Unternehmen die Aktie als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält die Universal Ibogaine daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

Anleger: In sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen innerhalb des analysierten Zeitraums zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. Auch die Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Universal Ibogaine waren in den letzten Tagen überwiegend negativ. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Dabei wird sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Universal Ibogaine-Aktie beträgt derzeit 0,01 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,01 CAD) liegt damit auf einem ähnlichen Niveau (0 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Grundlage erhält die Universal Ibogaine somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,01 CAD eine Nähe zum letzten Schlusskurs (0 Prozent Abweichung), weshalb die Universal Ibogaine-Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Universal Ibogaine also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Universal Ibogaine ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Universal Ibogaine-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,14, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.