Universal Ibogaine Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Universal Ibogaine zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,005 CAD etwa 50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,01 CAD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird die Kommunikation im Netz als weicher Faktor zur Einschätzung einer Aktie berücksichtigt. Die Diskussionsintensität der Universal Ibogaine zeigt eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen und führt somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird daher die Universal Ibogaine als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für die Universal Ibogaine liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 75, was bedeutet, dass die Universal Ibogaine hier als überkauft eingestuft wird und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung der Universal Ibogaine wurde in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung.