Universal Healthrvices Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Beim 7-Tage-RSI von Universal Health Services beträgt der aktuelle Wert 51,49 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich, mit einem Wert von 44,48. Somit wird auch hier die Aktie als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche hat Universal Health Services in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,1 Prozent erzielt, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 2,9 Prozent gestiegen sind. Im Gesundheitspflege-Sektor hat die Aktie sogar eine Überperformance von 14,05 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite von -6,04 Prozent erreicht, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten bewerten die Universal Health Services-Aktie derzeit als "Neutral" und haben in den letzten 12 Monaten 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotenzial von -13,75 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Universal Health Services liegt aktuell bei 0,5 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 91,45 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz zum Branchendurchschnitt 90,94 Prozentpunkte beträgt.