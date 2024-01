Lumentum Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Lumentum hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Informationstechnologie" eine Rendite von 0,48 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Kommunikationsausrüstung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -1,93 Prozent, wobei Lumentum mit 2,41 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lumentum beträgt 221,64, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser hohe Wert bedeutet, dass die Aktie als "teuer" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht" erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Lumentum in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigen, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite von Lumentum beträgt 0 Prozent und liegt damit 11546,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Lumentum-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Lumentum, basierend auf verschiedenen Kriterien wie Performance, KGV, Anleger-Stimmung und Dividendenrendite.