Universal Health Services Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Universal Health Services hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite jedoch 7,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 14,25 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -1,8 Prozent, wobei Universal Health Services aktuell um 8,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Analystenempfehlungen der vergangenen 12 Monate ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf 3 Kaufempfehlungen, 4 Neutralbewertungen und 2 Verkaufsempfehlungen. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Universal Health Services beträgt 138,88 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -9,28 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt der Universal Health Services-Aktie bei 135,31 USD, was einer Abweichung von +13,13 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 153,08 USD entspricht. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 134,54 USD um +13,78 Prozent über diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Universal Health Services derzeit mit 0,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 88,66 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.