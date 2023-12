Universal Engeisha Aktie: War das schon alles?

Universal Engeisha Kk: Aktuelle Analyse und Anleger-Sentiment

Die Universal Engeisha Kk Aktie wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Universal Engeisha Kk Aktie derzeit bei 3555 JPY und ist damit -13,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 -4,74 Prozent beträgt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergab eine neutrale Bewertung der Universal Engeisha Kk Aktie durch überwiegend private Nutzer in den letzten zwei Wochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Neutral".

Für den Relative-Stärke-Index (RSI) wurden sowohl der RSI7 als auch der RSI25 herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,83 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 58,68 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Universal Engeisha Kk Aktie eine Gesamteinstufung als "Neutral" aufgrund der Diskussionsintensität, technischen Analyse und Anleger-Sentiment.