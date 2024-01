Universal Engeisha Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der Universal Engeisha Kk-RSI liegt bei 89,04, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beträgt 64,81 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zu Universal Engeisha Kk wurde von privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge zu dem Wert ergab überwiegend neutrale Themen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt für die Universal Engeisha Kk-Aktie einen Durchschnitt von 3736,67 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 3415 JPY, was einem Unterschied von -8,61 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf Basis der Charttechnik negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen war keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Universal Engeisha Kk in den sozialen Medien zu beobachten. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Da über Universal Engeisha Kk unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

