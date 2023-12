Universal Engeisha Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Universal Engeisha Kk liegt bei 71,29, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 76,98 und deutet ebenfalls auf eine "überkaufte" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "unzureichend" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber der Universal Engeisha Kk eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird die Einschätzung für Universal Engeisha Kk als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Universal Engeisha Kk derzeit bei 3713,37 JPY, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3600 JPY, was einem Abstand von -3,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 4287,7 JPY angenommen, was einer Differenz von -16,04 Prozent entspricht und somit ein "schlechtes" Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutrale" Gesamtbewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussion über Universal Engeisha Kk langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "neutral" führt.