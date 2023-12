Universal Engeisha Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Für Universal Engeisha Kk wurde der RSI für die letzten 7 Tage auf 82,02 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis weist mit 73,98 Punkten auf eine Überkaufsituation hin. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für Universal Engeisha Kk.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Universal Engeisha Kk war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Universal Engeisha Kk bei 3711,12 JPY verläuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 3535 JPY, was einem Abstand von -4,75 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -18,04 Prozent. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.