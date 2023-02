Universal Energy Facility gewährt Zuschüsse für Solarprojekte in ganz Nigeria, hilft KMUs und sorgt gleichzeitig für die Einsparung von Tausenden Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr

Lagos, Nigeria (ots/PRNewswire) -Unternehmen erhalten Finanzmittel für Projekte, die Unternehmen mit sauberer Energie verbinden, als Teil eines Programms zur Unterstützung des Nigeria Energy Transition PlanLAGOS, Nigeria, 23. Februar 2023 /PRNewswire/ ARMSON -- The Universal Energy Facility (UEF) – eine ergebnisbasierte Finanzierungsfazilität, die von Sustainable Energy for All verwaltet wird – hat bekanntgegeben, dass sie Unternehmen aus dem Bereich erneuerbaren Energien, die beantragt haben, ihre Projekte im Rahmen des Programms „Stand-alone Solar for Productive Use" in Nigeria finanzieren zu lassen, Zuschüsse bereitstellen werden.Diese Unternehmen werden nun mit dem Bau ihrer vorgeschlagenen Solarprojekte beginnen, die alle darauf ausgerichtet sind, Unternehmen und Dienstleistungen mit einer sauberen, erschwinglichen und zuverlässigen Stromquelle zu verbinden.Diese Projekte werden sich auf die meisten Staaten in Nigeria erstrecken und innerhalb der nächsten 12 Monate abgeschlossen werden. Gemeinsam werden sie etwa 3.500 Unternehmen, Märkte, Einkaufszentren, Kühllagereinrichtungen, Kliniken, Schulen und andere produktive Energienutzungen miteinander verbinden, d. h. Nutzungen, die die Wirtschaftstätigkeit und die kommunale Infrastruktur fördern.Als eigenständige Solarenergieprojekte werden sie die Notwendigkeit verringern, dass Unternehmen und Dienstleistungen sich als Energiequelle auf teure, umweltverschmutzende Stromerzeuger von fossilen Brennstoffen verlassen müssen. UEF schätzt, dass etwa 5.400 Tonnen CO2 -Äquivalent pro Jahr eingespart werden, sobald alle vorgeschlagenen Projekte implementiert sind.„Mit diesem Programm in Nigeria wird Universal Energy Facility die Macht demonstrieren, die nachhaltige Energie in Bezug auf lokale wirtschaftliche Entwicklung und Klimapolitik haben kann", sagte Damilola Ogunbiyi, CEO und Sonderbeauftragter von UN Secretary-General for Sustainable Energy for All. „Solar-Projekte, die von der Fazilität unterstützt werden, werden Unternehmen sauberen und erschwinglichen Strom liefern, um ihnen zu helfen, Arbeitsplätze zu schaffen und umweltverschmutzende Energiequellen zu ersetzen".Im vergangenen Jahr hat die Regierung von Nigeria ihren Energy Transition Plan gestartet, der zeigt, wie das Land bis Mitte des Jahrhunderts einen universellen Energiezugang und 2030 Netto-Null-Emissionen erreichen wird, sowie die zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Finanzierung. UEF trägt zu den Finanzierungszielen des Plans für den Energiesektor bei, und zwar indem sie Zuschüsse bereitstellen, die Unternehmen nutzen können, um zusätzliche Finanzmittel für saubere Energie anzuziehen.„Universal Energy Facility wird Zuschüsse bereitstellen, um Solarunternehmen in die Lage zu versetzen, ihren Betrieb auf kleine und mittlere Unternehmen in ganz Nigeria auszuweiten und gleichzeitig zusätzliches privates Kapital anzuziehen", sagte Prof. Yemi Osinbajo SAN, Vizepräsident der Föderalen Republik Nigeria. „Die Projekte, die von Universal Energy Facility unterstützt werden, werden dazu beitragen, Unternehmen wachsen zu lassen und Arbeitsplätze zu schaffen, was sie zu wichtigen Faktoren unseres Energieübergangsplans werden lässt.Hon. Goddy Jedy Agba, Staatsminister für Energie der Föderalen Republik Nigeria, sagte: „Dieses Programm von Universal Energy Facility ist ein praktischer Beweis für gezielte Investitionen in unseren Energiesektor und für unser Gesamtziel, allen Nigerianern Zugang zu Energie zu verschaffen."Für das Programm „Solar for Productive Use" in Nigeria kann sich seit August 2022 beworben werden und es erhielt Interessenbekundungen von Hunderten von Energieentwicklern.„Innerhalb weniger Monate nach der Eröffnung dieses Programms in Nigeria befinden wir uns jetzt an dem Punkt, an dem Zuschüsse ausgewählt wurden und Unternehmen mit dem Bau transformativer eigenständiger Solarprojekte beginnen können", sagte Anita Otubu, Senior Director, Universal Energy Facility. „Universal Energy Facility beweist die Wirksamkeit der ergebnisorientierten Finanzierung, um die Entwicklung im Energiebereich rasch und in großem Umfang voranzutreiben."Simon Harford, CEO von Global Energy Alliance for People and Planet sagte: „Die globale Energiewende muss sowohl Menschen als auch den Planeten vorantreiben, wirtschaftliche Chancen ermöglichen und kohlenstoffintensive Technologien verdrängen. Die Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) ist stolz darauf, die Bemühungen vonUniversal Energy Facility, gezielte, länderspezifische Lösungen in den Gemeinschaften anzubieten, die am stärksten von Energiearmut und Klimawandel betroffen sind, zu unterstützen. UEF hat das Potenzial, zu einer vereinheitlichenden Kraft und zur Plattform der Wahl für diejenigen zu werden, die an ergebnisbasierter Finanzierung interessiert sind."Dies ist das erste Zuschussfenster im Rahmen des Programms „Stand-alone Solar for Productive Use" in Nigeria. UEF hat viele weitere tragfähige Projekte für die Finanzierung in zukünftigen Wellen identifiziert.Weitere Informationen zum Programm „Stand-Alone Solar for Productive Use" und zu UEF finden Sie hier (https://www.seforall.org/uef).Informationen zu Universal Energy FacilityKontakt:Stephen Kent, Communications Specialist, Sustainable Energy for All stephen.kent@seforall.org+43 676 846727234Universal Energy Facility (UEF) ist eine ergebnisbasierte Finanzierungsfazilität mehrerer Geber, die eingerichtet wurde, um den Energiezugang in Subsahara-Afrika im Einklang mit SDG7 und dem Pariser Abkommen erheblich zu beschleunigen und zu erweitern. UEF bietet förderungswürdigen Organisationen, die Energielösungen einführen und verifizierte Stromanschlüsse für Endverbraucher (einschließlich Mini-Netze und eigenständige Solarsysteme) sowie Lösungen für sauberes Kochen auf der Grundlage vorher festgelegter Standards bereitstellen, Anreizzahlungen. Die Einrichtung wird von Sustainable Energy for All (SEforALL) verwaltet und von der Global Energy Alliance for People and Planet, der Shell Foundation, der Rockefeller Foundation, der Africa Minigrid Developers Association, Power Africa, Good Energies, UKaid, Carbon Trust, der IKEA-Stiftung, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) unterstützt.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2007952/UEF_Mini_Grid_Madagascar.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2007953/Sustainable_Energy_for_All_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/universal-energy-facility-gewahrt-zuschusse-fur-solarprojekte-in-ganz-nigeria-hilft-kmus-und-sorgt-gleichzeitig-fur-die-einsparung-von-tausenden-tonnen-co2-emissionen-pro-jahr-301754296.htmlOriginal-Content von: Sustainable Energy for All, übermittelt durch news aktuell