Universal Electronics Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Universal Electronics mit 27 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 27,52 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 61 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Basis des KGV wird Universal Electronics daher als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Universal Electronics derzeit bei 9,13 USD. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 9,24 USD liegt, was einem Abstand von +1,2 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 8,08 USD, was einer Differenz von +14,36 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Universal Electronics derzeit mit einem Wert von 14,69 überverkauft ist, was als positives Signal interpretiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse eine positive Bewertung für Universal Electronics.