Universal Display Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Universal Display liegt bei einem Wert von 42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,62 einen unterdurchschnittlichen Wert darstellt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Universal Display eine beeindruckende Performance von 69,24 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" eine Outperformance von 44,62 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Überperformance von 60,98 Prozent weit vorne. Aufgrund dieser starken Performance erhält Universal Display in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Universal Display beträgt aktuell 0,89 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,48 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Universal Display-Aktie derzeit als überkauft gilt, da der RSI bei 81,49 liegt. Der langfristigere RSI25 liegt hingegen bei 50, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher als "Schlecht" bewertet.

In Zusammenfassung zeigt sich, dass Universal Display aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine starke Performance in den letzten 12 Monaten erzielt hat. Die Dividendenpolitik wird neutral bewertet, während der RSI auf eine überkaufte Situation hinweist.