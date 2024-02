Universal Display Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Aktie der Universal Display wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Universal Display vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 152 USD. Dies deutet auf eine Erwartung von -16,37 Prozent hin, da der aktuelle Schlusskurs bei 181,76 USD liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Universal Display in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,94 Prozent erzielt. Dies steht im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 3874,28 Prozent in der Branche, was zu einer Underperformance von -3845,34 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 575,92 Prozent erzielte, liegt Universal Display mit einer Unterperformance von 546,98 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Universal Display-Aktie daher auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so liegt Universal Display mit einer Dividendenrendite von 0,79% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (2,06%) deutlich niedriger. Die Differenz von 1,27 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Universal Display-Aktie, wobei die Analysten sie als "Neutral" einstufen.