Universal Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Universal -Va zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 12,02 Prozent, was mehr als 69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Tabakbranche verzeichnet eine mittlere Rendite von 48,84 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Universal -Va mit 36,82 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Universal -Va liegt bei 86,07, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 76, was auch als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Universal -Va eine übliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Universal -Va bei 52,34 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 49,73 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,99 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 59,93 USD auf, was eine Distanz von -17,02 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.