Universal Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Universal -Va liegt bei 48,84, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 25,1 und wird als "Gut" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Universal -Va bei 65,22 USD liegt, was einer Entfernung von +26,15 Prozent vom GD200 (51,7 USD) entspricht, was als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 56,56 USD, was einem Kursabstand von +15,31 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Universal -Va in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite der Universal -Va-Aktie im letzten Jahr um 125,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Tabak" beträgt -11,97 Prozent, wobei Universal -Va aktuell 44,44 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.