Univar Solutions gibt erweiterte Vertriebsbeziehung mit Dow in Deutschland für Silikonzusätze (Silicone Additives) und Harze in Lack- und Beschichtungsmärkten bekannt

Downers Grove, Ill. (ots/PRNewswire) -Die neueste strategische Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen bietet Herstellern von Farben und Beschichtungen in Deutschland Zugang zu einer breiten Palette von begehrten multifunktionalen Silikonen.Univar Solutions Inc. („Univar Solutions" oder „das Unternehmen"), ein führender globaler Lösungsanbieter für Nutzer von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien, gab heute bekannt, dass es seine langfristige Vertriebspartnerschaft mit Dow nach Deutschland ausdehnt. Mit der Aufnahme einer breiten Palette von DOWSIL™ Silicone Additives und DOWSIL™ Silicone Resins stärkt Univar Solutions sein Portfolio an Beschichtungen, Klebstoffen, Dichtungsmitteln, Elastomeren (CASE) und Industrieprodukten für Lack- und Beschichtungsanwendungen in der Region weiter.„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere globale Beziehung zu Dow ausbauen und unser Portfolio an Silikonen erweitern können. Dow ist seit Jahrzehnten ein innovativer Marktführer im Hochleistungssilikonbereich. Als langjährige Vertriebspartner wissen wir, dass wir gemeinsam dazu beitragen können, Kunden auf der ganzen Welt geschäftlichen und technischen Erfolg zu bieten", sagte Chris Fitzgerald, globaler Vizepräsident für Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtungen, Elastomere und Gummi (Rubber) sowie Kunststoffzusatzstoffe für Univar Solutions. „Unsere Silikonkunden in Deutschland werden weiterhin von demselben hohen Niveau an zuverlässigem und konsistentem Service und hervorragender technischer Expertise profitieren, die sie in unserem Essener Lösungszentrum (Essen Solution Center) finden, zusammen mit einem umfangreicheren Produktportfolio, das ihnen hilft, ihre Innovationen und ihr Wachstum zu beschleunigen."Silikonzusätze und -harze bieten eine sich ergänzende Kombination von Vorteilen, die für eine Vielzahl von kritischen Funktionen bei Farben und Beschichtungsanwendungen in einer Vielzahl von Industrie- und Verbrauchermärkten ausgelegt sind. Silikonzusätze, die für Formulierungen auf Wasser- und Lösungsmittelbasis entwickelt wurden, werden verwendet, um Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, verbesserte Witterungsbeständigkeit, Farb- und Glanzerhalt, Einhaltung der Vorschriften für flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Kompatibilität mit organischen Harzen zu gewährleisten. Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und hohe Effizienz bei niedrigen Konzentrationen machen Silikonzusatzstoffe und -harze für Farben und Beschichtungen zu einer attraktiven und nachhaltigeren Lösung für viele Hersteller auf der ganzen Welt.Das Essener Lösungszentrum (Essen Solution Center) von Univar Solutions eine wichtige technische Ressource in der Region, da das Unternehmen mit Kunden und Lieferanten wie Dow zusammenarbeitet, um innovative Lösungen in den Märkten für Farben und Beschichtungen zu liefern. Unterstützt durch technische Innovation in seinem umfangreichen Netzwerk von Lösungszentren (Solution Centers), einer globalen Vertriebspräsenz und Lieferkettenkompetenz, bietet Univar Solutions ein umfassendes Kundenerlebnis, von der Produktentwicklung bis hin zum fortlaufenden Markensupport.Um mehr über die langjährige Vertriebsbeziehung von Univar Solutions und Dow und die Spezialprodukte im Portfolio von Univar Solutions zu erfahren, besuchen Sie univarsolutions.com/suppliers/dow.Informationen zu Univar SolutionsUnivar Solutions ist ein führender globaler Anbieter von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen, der ein erstklassiges Portfolio von weltweit führenden Herstellern repräsentiert. Mit der branchenweit größten privaten Transportflotte und einem technischen Vertriebsteam, unvergleichlichem Logistik-Know-How, fundierten Kenntnissen des Marktes und der Vorschriften, Formulierung und Entwicklung von Rezepturen sowie führenden digitalen Hilfsmitteln ist das Unternehmen gut aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit, die Ernährung, die Sauberkeit und die Sicherheit der Bevölkerung zu fördern und gleichzeitig Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und sich auf das Zusammenwachsen (Growing Together) zu konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie auf univarsolutions.com.Zukunftsgerichtete Aussagen und InformationenDiese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" nach anwendbarem Recht in Bezug auf finanzielle und betriebliche Elemente, die sich auf das Geschäft des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie „glaubt", „erwartet", „könnte", „wird", „sollte",„könnte", „sucht", „beabsichtigt", „plant", „schätzt", „voraussieht" oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Alle in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen können, was dazu führen könnte, dass Erwartungen nicht realisiert werden oder anderweitig wesentlich und nachteilig auf das Geschäft, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse oder die Cashflows des Unternehmens auswirken könnten. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements basieren, weisen wir Sie darauf hin, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gemacht oder vorgeschlagen wurden. Weitere Informationen zu Faktoren, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie im letzten Jahresbericht des Unternehmens und in anderen Finanzberichten, einschließlich der Informationen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren" dargelegt sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten des Unternehmens nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und sollten sich nicht darauf verlassen, dass sie die Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt darstellen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, außer wie gesetzlich vorgeschrieben, um zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2202687/Dow_Silicones.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3961012-1&h=2054399785&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3961012-1%26h%3D3397599273%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2202687%252FDow_Silicones.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2202687%252FDow_Silicones.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2202687%2FDow_Silicones.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2202688/Dow_Silicones_EMEA.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3961012-1&h=3007838027&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3961012-1%26h%3D1243910196%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2202688%252FDow_Silicones_EMEA.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2202688%252FDow_Silicones_EMEA.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2202688%2FDow_Silicones_EMEA.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3961012-1&h=3312250660&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3961012-1%26h%3D3834253601%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1094780%252FUnivSol_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1094780%252FUnivSol_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1094780%2FUnivSol_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/univar-solutions-gibt-erweiterte-vertriebsbeziehung-mit-dow-in-deutschland-fur-silikonzusatze-silicone-additives-und-harze-in-lack--und-beschichtungsmarkten-bekannt-301919488.htmlPressekontakt:Dwayne Roark,+1 331-777-6031,mediarelations@univarsolutions.comOriginal-Content von: Univar Solutions Inc., übermittelt durch news aktuell