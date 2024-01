Univance Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Univance wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Univance also ein "Gut"-Rating basierend auf dem Relative Strength Index.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Bei Univance zeigte die Anzahl der Beiträge eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Univance veränderte sich kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Demnach wird der Aktie von Univance hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugewiesen.

Die Stimmung rund um Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Univance auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Univance diskutiert, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Bei Univance beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 416,65 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (566 JPY) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 484,94 JPY über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Univance also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.