Univance Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden, was den RSI ergibt. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Univance wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 15,15 Punkten, was darauf hinweist, dass die Univance-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Univance weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Univance über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Das Unternehmen Univance wird von den Anlegern positiv bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Univance-Aktie eine "Gut"-Bewertung sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.