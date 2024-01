Univance Aktie: Jetzt aber!

Die Anleger-Stimmung bei Univance ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Univance-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt gut abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 412,29 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 560 JPY lag, was einer Abweichung von +35,83 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 466,16 JPY, was einer Abweichung von +20,13 Prozent entspricht. Insgesamt wird Univance daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine neutrale Bewertung für Univance. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein insgesamt neutrales Bild über die Stimmungslage. Die Aktie erhält daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Auch der Relative Strength Index (RSI) weist auf eine gute Bewertung für Univance hin. Der RSI-Wert von 20,22 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, während der RSI25-Wert von 39 darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Stimmung und die technischen Indikatoren für Univance neutral bis gut ausfallen.