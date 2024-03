Unity Software Aktie: Nach so langer Zeit …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Unity Software als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Unity Software-Aktie liegt bei 72,15 und wird als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25 bei 69,72 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 5 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für die Unity Software vergeben. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Aktualisierungen liegen hierzu aus dem letzten Monat nicht vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 63,86 Prozent und geben ein mittleres Kursziel bei 42,75 USD an, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Unity Software wurde jedoch verstärkt über negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Neben den Analysen aus Bankhäusern gilt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Unity Software wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Unity Software erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Unity Software.