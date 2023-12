Unity Software Aktie: Was soll das denn werden?

Die Unity Software wird von Analysten insgesamt positiv bewertet. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wurden 6 Ratings als "Gut", 5 als "Neutral" und keines als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 47,14 USD, was einem möglichen Anstieg um 19,77 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unity Software bei 32,97 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 39,36 USD liegt. Dies bedeutet eine positive Bewertung mit einer Distanz von +19,38 Prozent zum GD200 und +35,07 Prozent zum GD50.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Unity Software derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer positiven Bewertung für die Aktie in Bezug auf den RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Stimmungen wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens durch die Redaktion führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Unity Software von Analysten positiv bewertet, zeigt in der technischen Analyse positive Signale und wird von Anlegern mit gemischten Stimmungen betrachtet.