Unity Biotechnology Aktie: Knallt es bald?

Die Unity Biotechnology-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Unity Biotechnology derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 2,55 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,72 USD um -32,55 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,87 USD weist mit -8,02 Prozent eine Abweichung auf. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Unity Biotechnology eher neutral diskutiert. Allerdings überwogen an vier Tagen negative Themen, und auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten eine Entwicklung von 1208,14 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 22,5 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher die Stufe "Gut" in der Bewertung durch institutionelle Analysten.