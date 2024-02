Unity Biotechnology Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Air Lease":

Die Unity Biotechnology wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,32 USD, womit der Kurs der Aktie (1,75 USD) um -24,57 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,78 USD, was einer Abweichung von -1,69 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft.

Im Verlauf der letzten zwölf Monate haben Analysten für Unity Biotechnology 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 22,5 USD, was einer Empfehlung zum Kauf entspricht. Aktuell liegt der Schlusskurs bei 1,75 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 1185,71 Prozent steigen könnte und somit eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Unity Biotechnology war in den letzten Tagen neutral, es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Dies führt zu der Bewertung der Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Unity Biotechnology liegt bei 54,55 und führt zur Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,33 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral".