Unity Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung und die Diskussionsstärke rund um die Aktie von Unity haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Unser Analyseprogramm hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Unity-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,18 auf, was 54 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" liegt. Dies könnte die Aktie als "günstig" erscheinen lassen und führt zu einer positiven Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Unity-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 25-Tage-RSI (42,46) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Unity im Vergleich zur Branche Handelsbanken eine niedrigere Rendite von 2,05 % aus, was 136,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".