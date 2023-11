Fu Shou Yuan Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fu Shou Yuan bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,41 Euro für jeden Euro Gewinn von Fu Shou Yuan zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für Fu Shou Yuan 58 Prozent weniger gezahlt. In der Kategorie "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird Fu Shou Yuan daher als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Fu Shou Yuan beträgt 3,1 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 1,63 Prozent über dem Mittelwert (1,47) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Gut".

In den letzten 12 Monaten erzielte Fu Shou Yuan eine Performance von 19,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um 5,68 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,64 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 11,43 Prozent im letzten Jahr, wobei Fu Shou Yuan 7,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Fu Shou Yuan durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Fu Shou Yuan.