Unitil Aktie: Ein sicheres Investment?

Derzeit wird die Aktie von Unitil unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 18 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 18,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Unitil zahlt, was 86 Prozent weniger ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. In der Branche "Multi-Dienstprogramme" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 132, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unitil derzeit bei 49,54 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 51,74 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Zudem beträgt die Distanz zum GD200 +4,44 Prozent und der GD50 liegt bei 50,15 USD, was einem Abstand von +3,17 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz wird deutlich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist und eine positive Veränderung in der Stimmungsrate zeigt. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

Abschließend wird die Dividendenrendite betrachtet, die bei Unitil bei 3,1 Prozent liegt, was 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.